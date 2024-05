Sulla situazione in casa Fiorentina, è intervenuto il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi a Tuttomercatoweb.com: “Ieri la squadra avrebbe potuto fare almeno un gol in più, pur avendo concesso qualcosa di troppo. Ma è superiore e può arrivare in finale. Sconfitta dell'Aston Villa? Intanto c'è da conquistare Atene, traguardo prestigioso, poi si starà a vedere. Diciamo che è talmente tanto importante che la pressione basta e avanza”.

“Italiano si è guadagnato un futuro competitivo”

Su Italiano: “Aspettiamo l'anno prossimo per un giudizio corretto, anche perché magari cambierà panchina. Lo considero uno degli allenatori italiani più promettenti, ma quelli bravi sono quelli che vincono. La Fiorentina è certamente competitiva, ma forse Italiano si è guadagnato un futuro con un club ancora più competitivo”.

“La Fiorentina deve capire cosa fare da grande”

Sull'ipotesi Aquilani: “Fidatevi, Pisa non è un ambiente semplice. Sarà cresciuto tantissimo lì, ha fatto molta gavetta. Poi dipende dalla Fiorentina, deve capire cosa vuole fare da grande. In questo momento non sappiamo neanche come sarà composta la società, deve ripartire tutto. Ci vorrà tempo, giustamente vista la disgrazia, ma toccherà vedere prima la programmazione”.