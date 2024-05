"Italiano è un tecnico da Fiorentina e per questa fascia di squadre, non da big. Credo sia troppo per lui"

Nella vittoria della Fiorentina nella prima delle due semifinali di Conference contro il Club Brugge, il momentaneo pareggio dei belgi ha suscitato critiche, in particolare per l'errore dei difensori viola. Perplessità riguardanti anche Vincenzo Italiano, come conferma anche l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

“Una big è troppo per lui”

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Critiche? Italiano è un allenatore importante, ma ho sempre creduto che un accostamento a una big possa essere troppo per lui. Sicuramente è da Fiorentina, ma resti per questa fascia di squadre. Intanto, comunque, si è già preso due finali. Voto alla Viola di ieri? Sei e mezzo, ma non può prendere quel gol”.