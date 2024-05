Bergomi: “Italiano viene criticato per i gol subiti, ma in campo ci vanno i giocatori. Ieri l’errore è solo di Ranieri e Martinez Quarta”

Al centro delle discussioni dopo la partita di ieri c’è ovviamente il secondo gol subito dalla Fiorentina. Un po’ perché i viola avevano appena guadagnato la superiorità numerica, un po’ perché la dinamica è quella di altre mille reti incassate dalla squadra di Vincenzo Italiano. Proprio l’allenatore viene spesso criticato per la difesa alta e le ripartenze in campo aperto concesse agli avversari, ma a spezzare una lancia nei suoi confronti ci ha pensato un grande ex difensore come Beppe Bergomi.

“Non è sempre colpa di Italiano”

Queste le sue parole negli studi di Sky Sport: “Spesso si dice che i difensori guardino la partita e non siano concentrati, ed è quello che è successo ieri. Quando ho visto Ranieri difendere davanti a Thiago anziché dietro mi sono alzato in piedi, è un errore. E anche la posizione di Martinez Quarta, che non marca nessuno anziché supportare il compagno magari in un raddoppio, è inutile. A Firenze sento spesso criticare Italiano per i gol subiti con la difesa alta, ma in questo caso non c’entra nulla l’allenatore: sono i giocatori che, semplicemente, non hanno percepito il pericolo commettendo un errore”.