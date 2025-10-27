Ripa: "Ferrari come direttore generale doveva essere solo una soluzione temporanea. Serve la voce di Commisso"

A Lady Radio, l'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato dell'attuale situazione in casa viola, dopo il pareggio contro il Bologna e anche sulla lite scoppiata ieri in tribuna che ha visto coinvolto alcuni tifosi gigliati e il dg Ferrari.

Le parole di Ripa

Quando non gira niente, subentrano anche altri elementi che fanno sì che arrivino anche cortocircuiti comunicativi. Senza gioco c'è una fragilità di fondo che è generale. Ferrari? Quando è morto Barona si è optato per una soluzione interna, ma per me doveva essere solo una situazione temporanea".

Manca la voce di Commisso

“Manca la voce di Commisso. Servirebbe una sua decisione, che sia di continuità o di netta cesura. Sta mancando una figura di riferimento e questo crea solo più confusione”.