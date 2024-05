Tutta la delusione azzurra di Bonaventura: solo quattro italiani meglio di lui. Dal paragone con Bellingham alla preferenza su Folorunsho e Fagioli

Le parole dell'agente di Bonaventura hanno risuonato tonanti nella giornata di ieri e sono sicuramente espressione dello stato d'animo con cui il centrocampista viola ha preso l'esclusione dai pre convocati di Spalletti in vista dell'Europeo. Come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, era stato proprio il ct a paragonarlo addirittura a Bellingham, in una fase iniziale della stagione.

Da allora però il numero 5 della Fiorentina è calato fisicamente, pur arrivando a quota 8 reti in campionato, suo record personale eguagliato, con appena quattro italiani meglio di lui in A: Pinamonti, Scamacca, Orsolini e Berardi, tutti attaccanti. La scelta di Spalletti è caduta alla fine su Folorunsho e Fagioli, un'idea quest'ultima ancora tutta da spiegare.