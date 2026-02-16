Cecchi: "Io confermerei la coppia Pongracic-Ranieri. I nuovi? Mi aspetto di più, non mi hanno convinto a pieno"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sia sulla difesa viola, sia sui nuovi arrivi in casa Fiorentina.

Sulla difesa

“A me la coppia Pongracic-Ranieri mi è piaciuta molto. Uno più di marcatura, l'altro di impostazione. Mi sono sembrati equilibrati, li confermerei. Comuzzo? Arriverà il suo momento, per adesso lo metterei fuori”.

Sui nuovi

“A me Harrison, Brescianini e Solomon non mi hanno convinto fino alla fine. Harrison ha qualità, ma mi aspetto qualcosa in più. Brescianini pure. Solomon per come l'avevo visto contro Israele credevo potesse fare qualcosa di meglio, ma dobbiamo aspettarli. Possono dare una grande mano”.