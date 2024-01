La Salernitana non fa in tempo a prendere Pierozzi... che subito gli mette accanto un concorrente non da poco

Pierozzi si è spostato a Salerno

La prima mossa in uscita per la Fiorentina in questo mercato di gennaio è stata il prestito di Niccolò Pierozzi alla Salernitana. L'esterno classe 2001 andrà dunque a lottare per la salvezza da un allenatore come Pippo Inzaghi, che l'aveva già lanciato a Reggio Calabria.

Arriva subito la concorrenza?

Il club campano però secondo Sky Sport è anche ad un passo dal prestito di Zanoli, che nella vita fa lo stesso mestiere di Pierozzi. Di fatto due alternative di livello molto similare e per il calciatore viola la necessità di giocarsi ancora una volta il posto.