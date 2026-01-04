Il Verona perde col Torino di Casadei e Simeone e subisce l'aggancio viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria netta del Torino che nel match delle 18 ha travolto il Verona per 3-0 al Bentegodi. La partita si è messa subito in discesa per i granata che l'hanno sbloccata al 10' con un gol di Simeone, facilitato da un errore su retropassaggio di Bernede. Gara poi in bilico fino all'87' quando l'obiettivo viola Casadei ha raddoppiato con un destro preciso dal limite.

Nel recupero è arrivato anche il tris di Njie per uno 0-3 netto che però favorisce la Fiorentina, davanti ai gialloblù e al Pisa per differenza reti. La zona salvezza a questo punto è a -3.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 39, Milan 38, Inter 36, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 12, Fiorentina 12, Pisa 12.