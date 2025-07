Si defila una pretendente italiana di Kean? Dalla società arrivano smentite sull'interesse per l'attaccante viola

Negli ultimi giorni si era parlato anche del Napoli tra le squadre interessate a Moise Kean, attaccante della Fiorentina per il quale è attiva fino al 15 luglio la clausola di rescissione da 52 milioni di euro.

I campioni d'Italia guardano con interesse al mercato attaccanti per rinforzare il reparto offensivo, ma come riporta Radio Marte, sarebbero arrivate smentite da parte della società partenopea sul possibile interesse per Kean. L'attaccante viola non sarebbe seguito dagli azzurri, che invece guardano con interesse alle situazioni che riguardano Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.