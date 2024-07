Questo pomeriggio il giornalista ex ex calciatore Stefano Impallomeni, durante un collegamento su TMW Radio, ha avuto modo di commentare queste prime settimane di calciomercato, e i vari movimenti fatti dalle squadre italiane. Questo un’estratta delle sue parole:

"C'è chi si è mosso in anticipo, in attesa di vedere come andrà a finire. La Lazio si è mossa bene, ma chi mi ha colpito di più è la Juve, per come si è mossa e si vuole rilanciare. La Juve ha centrato il successore di Allegri, è presto per dirlo ma si è calato nella realtà con molta praticità. Per il resto non è ancora finita. l'Inter deve fare poco o altro perché è ancora avanti, il Milan ancora deve definire dei ruoli chiave, la Roma sembra quella più in ritardo”.

“Kean alla Fiorentina è un gran colpo, e se arriva anche Colpani..”

Qualche parola anche per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino: “La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean e vedremo Colpani. Palladino è una garanzia, mi è piaciuta l'ultima uscita in amichevole. Ho visto dei giocatori molto bene. In attesa di un colpo in mezzo al campo, magari Locatelli”.

“Vice Vlahovic? Con Simeone la Juventus farebbe un affare”

Ha poi concluso parlando del vice Vlahovic alla Juventus: “Retegui o Simeone? Tutti e due potrebbero fare bene. Simeone però lo vedrei bene alla Lazio. Metterebbe d'accordo tutti, anche alla Juve. E' uno generoso, che lotta, va negli spazi. Può ancora migliorare poi. E' uno disponibile con gli allenatori. Chi lo prende fa un affare".