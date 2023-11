Castrovilli, per adesso lo strappo non si può ricucire. E c'è un dettaglio che può influenzare il suo futuro

Tra i diversi giocatori della Fiorentina che andranno in scadenza di contratto la prossima estate, c'è anche Gaetano Castrovilli. Il suo accordo con i viola scadrà a giugno 2024 ed è l'unico con questa scadenza a non avere opzione per un rinnovo di un ulteriore anno a favore della società viola.

Il giocatore in estate è stato a un passo dalla cessione al Bounermouth in Premier League, poi saltata a causa dei problemi avuti al ginocchio che l'hanno costretto a una nuova operazione. Dopo le scaramucce avute sul suo prolungamento prima di parlare di cessione, non si è riparlato di un possibile rinnovo per il centrocampista viola, che ormai è sempre più vicino alla cessione.

Da febbraio, se non arriverà la firma, sarà libero di trovare un'altra squadra a cui legarsi dalla prossima stagione a parametro zero. Oppure la Fiorentina lo venderà a prezzo di saldo a gennaio. Per adesso, lo strappo con la società viola non si può ricucire.