Uovo di Pasqua amaro per la Fiorentina, che contro il Milan sbaglia tutto in difesa e non trova il modo per pareggiare la gara

Fiorentina-Milan 1-2 (48' Loftus-Cheek, 50' Duncan, 53' Leao)

Fiorentina (4-2-3-1):Terracciano; Dodô (68' Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta (87' Barak), Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone (87' Sottil), Beltran (78' Nzola), Kouame (68' Gonzalez); Belotti.

90'+5 Finisce qui la gara. Nella sera del sabato di Pasqua e del ricordo del compianto dg viola Joe Barone il Milan vince per 2-1 contro la Fiorentina grazie ai gol di Loftus-Cheek e Leao, nel mezzo il pareggio momentaneo dei viola con Duncan.

90'+4 Milan che torna subito all'attacco con Pulisic, la sua conclusione viene parata e deviata da Terracciano.

90'+3 Va di testa Gonzalez in area, parata facile per Maignan.

90'+2 Ammonito Loftus-Cheek per fallo commesso su Mandragora.

90' Assegnati cinque minuti di recupero.

89' Ammonito Tomori per perdita di tempo.

87' Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Ikone e Martinez Quarta, vanno in campo Sottil e Barak per cercare di smuovere la manovra offensiva.

84' Milan che adesso fa circolare il pallone facendo trascorrere il tempo, ma la Fiorentina prova comunque a lottare su ogni frangente.

81' Cambio nel Milan: esce Giroud, tocca all'ex di turno Jovic.

78' Altro cambio per la Fiorentina: esce Beltran, va in campo Nzola.

75' Gol di Pulisic che viene annullato per fuorigioco.

74' Fiorentina che mette sotto assedio il Milan per alcuni minuti senza però calciare verso la porta.

71' Altra occasione per la Fiorentina! Mandragora va alla conclusione cogliendo impreparata la difesa rossonera, para ancora Maignan a mano aperta.

68' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodô e Kouame, tocca a Kayode e Gonzalez.

65' Si rinnova il duello tra Belotti e Maignan: l'attaccante viola, braccato da Giroud, va di testa su uno spiovente in area ma fa suo il pallone Maignan.

63' Che occasione per la Fiorentina! Belotti va alla conclusione sotto la traversa, la toglie tempestivamente dalla porta Maignan in parata.

61' Doppio cambio per il Milan: escono Leao e Reijnders, vanno in campo Okafor e Musah.

60' Azione d'attacco del Milan avviata da Leao con il pallone che finisce sui piedi di Florenzi, il quale spara un destro sul quale interviene Terracciano.

58' Conclusione di potenza di Ikone, para Maignan.

56' Fiorentina che cerca di rigoranizzarsi a centrocampo, ma il Milan mantiene il possesso palla.

53' Gol del Milan con Leao. Reijnders innesca l'esterno d'attacco del Milan che va via a campo aperto e spedisce il pallone in porta per il 2-1. Difesa della Fiorentina da rivedere, dato che non legge per niente l'azione dei rossoneri.

50' GOOOOL! Duncan!!! Pareggio immediato della Fiorentina con Beltran che serve il pallone di sponda per il centrocampista viola che di potenza con il sinistro trova il pari.

48' Gol del Milan. Chukwueze innesca Leao che di tacco in area serve Loftus-Cheek sull'altro lato: Milenkovic al centro scivola e non intercetta il pallone, e il centrocampista rossonero lo deposita in porta.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per il Milan: esce Thiaw ammonito, va in campo Gabbia.

45' Il primo tempo tra Fiorentina e Milan finisce 0-0.

44' Occasione gigantesca sprecata dal Milan, con Giroud che spara altissimo il pallone servitogli al centro da Leao.

42' Chukwueze pesca in area Leao che val tiro, para ancora Terracciano!

39' Partita ancora bloccata, con entrambe le squadre che stanno cercando di mandare verso la porta gli esterni d'attacco.

36' Continua ad attaccare il Milan, si difende come può la Fiorentina.

33' Giocata di Reijnders per andare al tiro, devia il pallone in parata Terracciano.

31' Leao cerca il tiro in porta dalla destra, ma trova Terracciano che neutralizza la sua conclusione.

28' Ci prova Ikone con un tiro che esce di pochissimo vicino al palo della porta difesa da Maignan.

26' Occasione per la Fiorentina! Ikone innesca Belotti facendo passare il pallone sotto le gambe di Tomori, il Gallo va al tiro ma Maignan para.

23' Ammonito anche Martinez Quarta per un intervento irruento su Leao.

20' Ammonito Thiaw nel Milan per aver fermato in modo falloso Kouame nei pressi dell'area rossonera.

17' Leao va alla conclusione ravvicinata dopo un rimpallo con Terracciano, salva Belotti sulla linea.

16'Occasione per il Milan! Cross di Leao sull'altro lato per il colpo di testa di Chukwueze, salva la porta dei viola Terracciano!

13' Il primo cartellino giallo della gara è per Biraghi che va a fermare fallosamente Chukwueze.

10' Sterzata di Leao e tiro sul secondo palo un po' strozzato, pallone che scorre sul fondo.

7' Accelerazione improvvisa di Chukwueze che scappa a Biraghi e serve Giroud che va al tiro, conclusione tutt'altro che potente dell'attaccante rossonero che diventa preda di Terracciano.

6' Giropalla lento per entrambe le squadre, che si stanno ancora studiando a vicenda.

3' Calcio d'angolo per il Milan, va di testa Giroud ma manda alto il pallone.

1' Dopo il minuto di raccoglimento e silenzio per il compianto dg Joe Barone inizia la gara! Forza viola!

Finalmente, dopo più di due settimane, si torna in campo, con la nostra amata Fiorentina. L'ultima gara ufficiale dei Viola di Italiano risale infatti al 14 marzo contro il Maccabi Haifa, poi la tragedia di Barone ci ha consegnato una sosta per le nazionali drammatica. Ma stasera, alle 20:45, al Franchi, arriva il Milan di Pioli, che aveva già vissuto a Firenze la tragedia di Astori.

