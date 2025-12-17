L'ex calciatore di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha parlato così al podcast di Cronache di Spogliatoio: “Il problema è che la Fiorentina è riuscita a perdere anche una partita in cui qualcosa di buono l'aveva fatto. Se prendi un gol del genere all'ultimo secondo significa che qualcosa manca. Il ritiro serve, la partita di coppa serve, ma la situazione è gravissima. La Fiorentina in questo momento non ha una società, non so chi ci sia a tenere le redini di tutto. Goretti lo conosco, è un ragazzo d'oro che ha fatto la gavetta, ma non può supportare da solo una situazione del genere. Come stanno dentro i calciatori? Come vivono, come reagiscono? Come si giustifica il fatto che due dei migliori, De Gea e Kean, non stiano rendendo?”.

“Basta rimandare il problema”

Poi ha aggiunto: "Udinese e Parma sono due partite fondamentali, la Fiorentina non può permettersi di rimandare il problema ancora. Servono punti in queste due partite. Gennaio? Non vanno cambiati otto giocatori, ma se Gudumundsson o qualcun altro vuole andare bisogna lasciarlo fare e contrarsi sul sostituto. Però il momento è delicato e bisogna stare sul prezzo, se necessario prendendo anche decisioni drastiche".