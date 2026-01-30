Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Quando entro al Rocco B. Commisso Viola Park, vedo tutta la passione di mio padre: il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Purtroppo, quando torno allo Stadio Franchi, mi viene in mente uno dei suoi più grandi rimpianti: non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina”.

“Che rimpianto lo stadio. Questione complessa, spero si creino le condizioni per un coinvolgimento”

E proprio sul Franchi: “La questione stadio resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere uno stadio moderno e rinnovato in tempi ragionevoli”.

“Tra poco torno in America. Continuate a portare sorrisi ed energia”

Conclude: “Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità, tra cui Mediacom. Ma prima di farlo, voglio parlare dei ragazzi e delle ragazze che vedo ogni giorno qui al Rocco B. Commisso Viola Park. Loro sono il nostro futuro. Tutto ciò che abbiamo fatto — e tutto ciò che faremo — è per loro. Chiedo loro di continuare a giocare, a studiare e a portare energia e sorrisi, rispettando al tempo stesso la tradizione di un club che si avvicina ai suoi primi cento anni di storia. È una storia fatta di persone — e saranno le persone a portarla avanti, con impegno, orgoglio e lavoro. Forza Viola Sempre”.