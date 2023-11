L'assurdo record della Juventus: un intero centrocampo squalificato per motivi diversi

Le vicissitudini e i problemi con la giustizia degli ultimi mesi da parte della Juventus sono ormai proverbiali ed anche i suoi singoli nel proprio privato sembrano volersi adeguare in toto alla linea. Tant'è vero che, come riporta il geniale giornalista Giuseppe Pastore, per la gara di oggi contro il Cagliari ai bianconeri mancherà un intero ‘centrocampo’, squalificato per motivi diversi. Fagioli per le note vicende legate alle scommesse, Pogba per doping e Rabiot per somma di ammonizioni.