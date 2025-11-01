Anche Francesco Flachi ha avuto modo di dire la sua sul delicato momento in casa Fiorentina: al Pentasport di Radio Bruno, il suo intervento ha toccato i temi delle dimissioni di Pradè e sull'immediato futuro dei viola.

Sul Lecce

“Situazione complicata per la Fiorentina, questi momenti non fanno bene all'ambiente. In primis perché queste dinamiche portano a pensare al di fuori della partita: mi auguro che il momento non distragga i ragazzi dalla partita importantissima di domani. Spero con tutto il cuore che la Fiorentina domani faccia un risultato positivo, altrimenti arriveranno conseguenze l'una dopo l'altra".

Sulle scelte societarie

“Pradè ha fatto una scelta da uomo, non tutti prendono queste decisioni. Se dopo di lui, poi, se ne va anche l'allenatore, allora è una sconfitta per tutti. In questo momento bisogna stare anche attenti a fare certe valutazioni, perché il momento non è positivo nè per il presente, né per il futuro della società. Mi auguro che almeno la Fiorentina abbia già chiare le idee sul sostituto”.