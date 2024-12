Fiorentina conferma allenamento pomeridiano. Lo svolgimento della partita di Coppa Italia non è in discussione

Visto anche il miglioramento delle condizioni generali di Edoardo Bove, la Fiorentina ha deciso di far svolgere regolarmente l'allenamento previsto per questo pomeriggio, che si terrà al Viola Park.

La coppa si gioca

Nel momento in cui scriviamo non è in discussione lo svolgimento della partita dei viola contro l'Empoli valida per la Coppa Italia che si terrà mercoledì sera al Franchi con inizio alle ore 21.

Dentro o fuori

Un impegno che la squadra dovrà onorare al meglio anche perché si gioca su partita secca: chi vince va avanti, chi perde viene eliminato dalla competizione senza possibilità di rimediare.