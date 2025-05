Kayode: "Al Brentford mi sono sentito il benvenuto, sono felice di rimanere qui. Ho sempre sognato di giocare in Premier League"

Fresco di riscatto da parte del Brentford, e quindi a tutti gli effetti un calciatore del club inglese, l'ormai ex esterno della Fiorentina Michael Kayode ha parlato così ai canali ufficiali delle bees: “Sono davvero entusiasta i prolungare la mia permanenza al Brentford. Mi sono sentito il benvenuto fin dal primo giorno, ringrazio l'allenatore, i compagni e lo staff per l'attenzione e la fiducia che hanno avuto nei miei confronti”.

“Ho sempre sognato la Premier”

Poi Kayode ha aggiunto: “Ho sempre voluto giocare in Premier League, fin da quando ero bambino, ed è stato fantastico riuscirci per lo più in un club così. Non vedo l'ora di vestire ancora questa maglia, per la prossima stagione e oltre!”.