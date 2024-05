Antonio Percassi: "L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti e continuerà a farli. Ora il mondo sa chi siamo"

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato in occasione delle celebrazioni per la vittoria in Europa League: “La nostra forza è che abbiamo fatto investimenti importanti e continuiamo a farli. In questa società lavorano delle persone competenti, che danno il loro meglio ed è grazie anche a loro che abbiamo raggiunto certi risultati”.

“Con la Fiorentina per il terzo posto”

Poi ha aggiunto: “C'è gente in città che piange per la felicità, è incredibile quanto abbiamo fatto sognare i nostri tifosi. In giro per il mondo si parla dell'Atalanta, abbiamo ricevuto dei commenti pazzeschi. E ora con la Fiorentina per prenderci il terzo posto”.