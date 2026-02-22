Martorelli: "La Fiorentina non può permettersi nessun errore contro il Pisa. L'arrivo di Paratici..."

Giocondo Martorelli, agente di mercato e operatore, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della prossima sfida tra Fiorentina e Pisa.

Le parole di Martorelli

“La Fiorentina non può permettersi di sbagliare questa partita. Probabilmente ad inizio anno si era creato troppo entusiasmo in casa viola, nessuno ha cercato quando le cose andavano male di far capire che serviva pensare ad altro e non al vertice della classifica. Quando prendi quel tunnel è difficile uscirne”.

L'arrivo di Paratici

"La situazione era diventata complicata, ora con l'arrivo di Paratici che ha cercato di dare linfa nuova la squadra sta riprendendo la giusta condizione e sta cercando di scalare le posizioni di classifica. Tra Fiorentina e Pisa sarà una partita fondamentale".