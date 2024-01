A Sportmediaset il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato in vista della sfida in Supercoppa di questa sera contro il Napoli.

‘Vincere il trofeo sarà molto difficile’

"Essere qui per noi è un'opportunità importante per dare continuità al lavoro fatto anno scorso e significa molto. Possiamo arrivare in finale e lottare per conquistare un trofeo che è mancato lo scorso anno, non basterà dare il 100%, sarà molto difficile. Le altre tre squadre sono molto forti e servirà fare di più ed ognuno di noi dovrà provarci, abbiamo tanta fame, siamo ambiziosi e molto motivati".

‘La nostra forza è il gruppo, il Napoli ha tante risorse’

“Il Napoli ha vinto lo Scudetto con distacco, hanno tantissime risorse ed ogni giocatore è forte. Possono metterci in difficoltà in qualsiasi momento della partita. Non credo ad una loro flessione, i giocatori sono sempre gli stessi e servirà fare molta attenzione. In virtù del loro momento poi saranno ancora più arrabbiati. La nostra forza è il gruppo, sicuramente ci mancano giocatori ma ognuno dà l'anima e l'importante in campo è aiutarsi l'un l'altro nei momenti di difficoltà".