Colonna serba

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina analizza il rendimento di Nikola Milenkovic con la maglia della Fiorentina in questo inizio di stagione. Mentre Quarta e Ranieri si alternano al suo fianco al centro della difesa, è lui la colonna insostituibile di Italiano. A oggi ha già sforato i 1000 minuti e anche contro l’Empoli si candida per essere in campo dal primo minuto.

Dall’inizio della stagione ha saltato solo la gara interna di Conference League del 5 ottobre contro il Ferencvaros in cui è rimasto in panchina, mentre per il resto delle sfide è stato sempre schierato, e in campionato ogni volta dal primo minuto, tranne a Udine quando è subentrato nel corso del secondo tempo.

“Da agosto ad oggi - scrive il quotidiano - è sceso in campo per 925’ complessivi, considerando sia il campionato che la competizione europea, che diventano 1023 conteggiando i minuti di recupero. La turnazione di Vincenzo Italiano è sempre numericamente importante e cambiano spesso gli interpreti fra una sfida e l’altra, Milenkovic però è un punto fermo dei viola”.