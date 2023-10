Intanto in Inghilterra si complimentano con l'Everton per... lo svincolo di Mina: "Scelta intelligente visto il rendimento alla Fiorentina"

A qualche settimana dalla fine del calciomercato, in Inghilterra si fa il punto su quelle che sono state le cessioni dei club della Premier League, valutando l'inizio della stagione dei giocatori venduti. Tra questi c'è anche Yerry Mina, difensore della Fiorentina arrivato da svincolato dopo essere andato in scadenza con l'Everton in estate, che ancora non ha mai esordito con la maglia viola a causa dell'infortunio subito in nazionale. Questo quanto si legge sui media di oltremanica:

"Il 29enne colombiano era considerato da molti tifosi dei Toffees il miglior difensore centrale del club, ma è stato spesso afflitto da problemi fisici. Considerando quei problemi, l'Everton ha ridotto le perdite e ha rescisso il suo contratto.

Con il senno di poi, quella decisione sembra essere intelligente, dato che Mina deve ancora giocare per il suo nuovo club, la Fiorentina, in parte a causa di un infortunio muscolare. Mina è andato in panchina in quattro occasioni, ma non è ancora sceso in campo per il club italiano".