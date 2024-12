A Sky Sport ha parlato l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino prima della partita contro il Lask in Conference League: “L'atteggiamento sarà fondamentale. In Conference troviamo squadre che si difendono bene e giocano in transizione. Tanto dipenderà da noi, dobbiamo essere bravi a giocare tecnicamente e avere l'atteggiamento giusto. La squadra l'ho vista carica, sia ieri che l'altro ieri. Siamo concentrati”.

E ancora: “Bove aveva caratteristiche diverse da Sottil, ma Riccardo adesso sta facendo buone cose anche in fase di non possesso. Sta lavorando bene anche Beltran come sottopunta. L'ho detto: i primi difensori di questa squadra sono gli attaccanti. Non è il singolo ma il collettivo che sta giocando bene”.