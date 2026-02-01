Fiorentina alla pari con il Napoli ma è con le piccole che sta retrocedendo. Solomon e un altro cambio sul più bello

La classifica continua a dire che la Fiorentina, oggi, sarebbe retrocessa. La partita di Napoli, però, nonostante la sconfitta, racconta un’altra storia. La squadra viola gioca alla pari con una delle squadre più forti del campionato (anche se con un mucchio di assennze importanti) e non avrebbe demeritato il pareggio. Era già successo con le squadre di alta classifica.

Il problema è non riuscire a fare la voce grossa con quelle che hanno rose inferiori alla Fiorentina e al Franchi o a casa loro, spadroneggiano. Vediamo cosa accadrà alla prossima partita contro il Torino.

Gosens – 4 – E’ dalla sua parte che sbucano più di frequente i giocatori del Napoli. Lascia a Gutiérrez spazio e tempo per prendere la mira e silurare De Gea (anche se manca il raddoppio di marcatura, di un centrocampista).

Solomon – 6,5 – Nel primo tempo qualche giocata bella da vedere ma che non produce effetti. Nella ripresa più concreto e preciso quando infilza Meret. Sostituito (di nuovo) nel momento migliore. Boh…

Allenatore: Vanoli – 5 – Mette in campo una formazione super offensiva, ma fino al vantaggio del Napoli si gioca quasi esclusivamente nella metà campo viola. Tuttavia il gol arriva in contropiede sull’asse Meret-Vergara. Qualcosa non torna. Rimedia cambiando uomini e poi modulo nella ripresa. La squadra reagisce, ma non basta per riacciuffare il risultato.

Leggi le pagelle e il commento completo su Violaamoreefantasia