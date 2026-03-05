Una squadra che non ha seguito Vanoli e che gli ha voltato le spalle. La terribile sensazione

Lo avevamo detto e scritto, il rischio era proprio quello che contro l’Udinese, la Fiorentina potesse incappare nell’ennesima figuraccia. La partita di coppa aveva fatto annusare che qualcosa non andava, che la squadra non era più in linea con quanto visto nelle ultime settimane, che ricominciava a tirare un vento strano. Poi il resto lo hanno fatto le scelte insensate di Vanoli, il cambio di modulo praticamente mai provato in allenamento, un giocatore come Rugani reduce da un infortunio lungo e problematico gettato a sorpresa dall’inizio senza aver mai giocato nemmeno un minuto in viola. Insomma, tutto davvero strano e particolare.

Tanto in ballo

Con il Parma la Fiorentina si gioca davvero tanto, la tifoseria è pronta, in caso negativo (certamente non auspicato) all’ennesima contestazione, la dirigenza (Paratici in testa) è chiamata nuovamente a far quadrato e a far capire a questo gruppo che non esistono davvero più alibi. Ma la sensazione è che ormai, questo sia il solito ritornello di una stagione deludente e pericolosa.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Vanoli si gioca la panchina?

Lo stesso Vanoli con il Parma si giocherà nuovamente la panchina, perché ad Udine si è vista una squadra che non lo ha seguito, che gli ha quasi voltato le spalle, come tre giorni prima in Coppa. Invece di avere il coltello tra i denti, invece di lottare su ogni pallone. La terribile sensazione è che tra infortuni e condizioni fisiche così così anche l’effetto positivo dei nuovi acquisti stia già svanendo. Ed è inammissibile pensare oggi a tutto questo, quasi come se lo scorso gennaio improvvisamente non fosse esistito.

Con Parma e Cremonese quattro punti saranno il minimo sindacale per tentare di arrivare ad una salvezza che oggi è tornata improvvisamente difficoltosa. Non tanto per i punti in classifica, ma per l’atteggiamento di una squadra e di un allenatore che sembrano spesso superficiali, fuori dalla realtà. Con una proprietà che sul campo non esiste più, tocca solo e soltanto a Paratici trovare la giusta soluzione, perché poi di tempo non ce ne sarà più.

Rischiamo di farci male

Una soluzione che potrebbe vedere anche un nuovo cambio in panchina, impensabile fino ad una settimana fa dopo tre vittorie consecutive. Ma il calcio, come la vita, va così veloce che tutto cambia in occhi giorni. Con il Parma tre punti o sarà nuovamente caos. Poi ci saranno soltanto dieci partite e trenta punti a disposizione. Occhio Fiorentina, così rischiamo di farci male.