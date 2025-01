Al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro la Lazio, il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha voluto complimentarsi con il tecnico Raffaele Palladino, per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera.

Dal canto suo, Palladino ha contraccabbiato, anche per l'affetto e la vicinanza che ha ricevuto da parte della proprietà in queste settimane che non sono state facili per lui.

I complimenti di Commisso sono andati anche a tutto il gruppo.