“Spezia Calcio comunica di aver sospeso da ogni attività, con effetto immediato, il responsabile dell’Area Tecnica Sig. Eduardo Macia”. Questo è quanto accaduto ieri all'ex direttore tecnico della Fiorentina, con una particolare ambiguità espressa da Tuttomercatoweb.com.

Macia, pur non avendo un contratto sportivo bensì da dipendente, è stato sospeso dal suo incarico. Nonostante le varie interpretazioni giuridiche del concetto, non può più comunque operare per lo Spezia e a breve sarà formalizzato il suo addio, o con licenziamento o tramite dimissioni.