In edicola su Repubblica - Firenze in prima pagina si legge il tiolo sulla gara di stasera contro il Sassuolo: "Fiorentina credici, per l'Europa serve una vittoria".

All'interno, a pagina 12, l'analisi: "Assalto al Sassuolo. Vincere per ripartire il mantra di Italiano". A pagina 13 si parla di passato e futuro: "Duncan a un passo dall'addio ma stasera sfida il suo passato".