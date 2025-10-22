L'Italiano ricoverato e impaziente: "Ma ha già detto di voler esserci a Firenze"

Da due giorni, l'ex allenatore della Fiorentina, ora tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, risulta essere ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi del capoluogo emiliano a causa di una polmonite.

Il quadro clinico risulta essere in miglioramento ma l'ex allenatore gigliato dovrà restare sotto osservazione ospedaliera ancora per un po'.

Allenamento da remoto

Nel frattempo ha diretto l'allenamento della squadra da remoto, si è confrontato continuamente con il suo staff, chiedendo dati dei giocatori. Questo perché la squadra rossoblu, domani, sarà impegnata in Europa League.

Vuole esserci contro la Fiorentina

E domenica prossima c'è l'incrocio proprio contro la Fiorentina in campionato. A tal proposito, su Il Resto del Carlino si legge che Italiano scalpita e ha già detto di voler esserci per l'incontro. Il ritorno al Franchi per lui è speciale e non vuole perderselo.