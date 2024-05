L'exploit di Mina a Cagliari dopo la parentesi viola: guida la difesa rossoblù verso la salvezza e scatta il rinnovo

Un vero e proprio exploit quello di Yerry Mina a Cagliari. Il difensore colombiano, dopo i primi sei mesi della stagione a Firenze, con un totale di 7 presenze di cui solo due da titolare, ha raggiunto gli isolani che a gennaio erano in una situazione di classifica più che critica.

L'ex difensore viola ha guidato con la sua esperienza i compagni del reparto difensivo, rendendosi protagonista della cavalcata cagliaritana verso la salvezza. Una permanenza in A che, per il giocatore, vuol dire permanenza a Cagliari. Tra le clausole del suo contratto semestrale, infatti, c'era il rinnovo automatico in caso di salvezza fino all'estate del 2026. Mina rimarrà in Serie A.