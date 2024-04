Il giornalista Stefano Borghi ha analizzato la Fiorentina e i suoi problemi in fase difensiva, rispondendo alle discussioni in merito. Ecco le sue parole su Cronache di Spogliatoio: “Potrebbe essere facile e di conseguenza superficiale andare ad accusare il modo di giocare. Il problema non è tanto voler tenere la linea difensiva alta, anzi, è questa la chiave della positività trovata da Italiano nel suo ciclo a Firenze. Il miglioramento netto che ha fatto alla Fiorentina arriva grazie ai suoi principi inderogabili”.

“Il problema? Errori individuali”

E aggiunge: “Effettivamente nelle ultime partite c'è stato un peggioramento nei numeri. Ma spesso il problema arriva da clamorosi errori individuali. L'allenatore è scellerato perché ti tiene la linea lì contro Leao? No. La lettura è errata. L'errore individuale causa lo squilibrio”.