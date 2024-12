Vietata la prima trasferta dell'anno al Franchi per i tifosi del Napoli residenti in Campania

Come comunicato dalla Fiorentina, non saranno in vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli ai residenti nella Regione Campania, anche se possessori di Fidelity Card. Non ci saranno dunque i tifosi partenopei campani nel settore ospiti del Franchi per la gara in programma il 4 gennaio a Firenze.

Questo quanto si legge nel comunicato: “La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania, anche se possessori di Fidelity Card. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti nella regione Campania”.