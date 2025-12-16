​​

Nardella: "Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza. Spero che la mia Firenze si unisca intorno alla squadra"

L'ultimo posto in classifica della Fiorentina a distanza importante dalla zona salvezza non ha spento le speranze di tutti i tifosi viola. 

“Da tifoso soffro”

Tra quelli che non si arrendono c'è anche l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella che, a La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza”. 

“Spero che Firenze si unisca intorno alla squadra”

Ma anche: “Spero che la mia Firenze che amo tanto e che ho servito come sindaco per 10 anni, si unisca più che mai per stare al fianco della squadra”. 

Nardella, al termine del suo mandato a Palazzo Vecchio, è stato poi eletto all'Europarlamento nella fila del PD. 

