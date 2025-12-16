Nardella: "Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza. Spero che la mia Firenze si unisca intorno alla squadra"
L'ultimo posto in classifica della Fiorentina a distanza importante dalla zona salvezza non ha spento le speranze di tutti i tifosi viola.
“Da tifoso soffro”
Tra quelli che non si arrendono c'è anche l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella che, a La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza”.
“Spero che Firenze si unisca intorno alla squadra”
Ma anche: “Spero che la mia Firenze che amo tanto e che ho servito come sindaco per 10 anni, si unisca più che mai per stare al fianco della squadra”.
Nardella, al termine del suo mandato a Palazzo Vecchio, è stato poi eletto all'Europarlamento nella fila del PD.
💬 Commenti (11)