Fatiche extra in vista per Milenkovic. Il leader difensivo viola pronto a riabbracciare Terzic e Jovic agli ordini di Stojkovic

Il tecnico della Serbia Dragan Stojković ha annunciato la lista ampliata dei giocatori per le partite di ottobre delle qualificazioni agli Europei, contro l'Ungheria a Budapest il 14 ottobre e tre giorni dopo, contro il Montenegro a Belgrado.

La lista definitiva sarà annunciata poi il 6 ottobre. Nelle preconvocazioni c'è come di consueto anche il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, oltre agli ex viola Aleksa Terzic e Luka Jovic, rispettivamente al Salisburgo e al Milan. I due calciatori hanno salutato Firenze a titolo definitivo in estate.