Il Como si esalta ma viene ripreso nel finale. Un difensore di Fabregas salterà la Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
È da poco finita Como-Genoa, ultima gara del terzo turno di Serie A. Una gara intensa, disputata ad alti ritmi dai padroni di soprattutto nel primo tempo, quando hanno trovato il vantaggio con un euro-gol di Nico Paz.
Un comasco salterà Firenze
Il Grifone però l'ha pareggiata nei minuti di recupero con Ekuban. Per i comaschi espulso Ramon, che salterà dunque la Fiorentina domenica prossima.
La NUOVA classifica di Serie A
Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Milan 6, Cremonese 7, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 4, Como 4, Torino 4, Bologna 3, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Verona 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.
