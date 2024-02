La Nazione: Le difficoltà della mediana, centrocampo in affanno

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione leggiamo stamani questo titolo dedicato ad Hamrin per la Fiorentina: “Lacrime viola vola Uccellino”.

Pagina 4

Si parla del funerale di Hamrin: “L’addio alla leggenda viola Il mito, l’uomo, il giocatore Ciao Kurt, fiorentino vero ”Il tuo volo non finirà mai". Sottotitolo: “Presenti parenti, amici, ex calciatori e dirigenti. Gli striscioni e i fumogeni dei tifosi”.

Pagina 5

Sulla squadra c'è: “Le difficoltà della mediana Centrocampo in affanno Arthur è ancora fermo Lopez, adesso o mai più”. E ancora: “Duncan in calo, Mandragora dà segnali di ripresa. Ora serve un cambio di passo”. Di spalla infine: "Seduta con il Prato Gonzalez in crescita".