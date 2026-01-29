Amoruso: “Joseph Commisso? Spero abbia imparato dal padre e da Barone. Con Paratici credo arriveranno altri elementi”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a TMW Radio, commentando il momento della Fiorentina e anche le prospettive del nuovo corso della famiglia Commisso dopo la scomparsa di Rocco.

‘La Fiorentina non riesce a capire che deve fare di necessità virtù’

“Il problema della Fiorentina è che non è possibile arrivare alla salvezza pensando di poter giocare d'astuzia. Bisogna sporcarsi i pantaloncini, la maglietta. Vedo ancora purtroppo una squadra che cerca di lavorare su alcune finezze, soprattutto difensive, e non se lo può permettere. Lo dico già dallo scorso anno, quella era una squadra costruita male, arrivata sesta ma per un miracolo. La riprova ce l'avevi nelle gare con le piccole, in cui c’era grande difficoltà. Si è buttato via una stagione in cui si poteva puntare alla Champions. La Fiorentina non riesce ancora a immedesimarsi nella mentalità che con le piccole si deve fare di necessità virtù. Perchè serve comunque un punto, sia come risultato che a livello mentale".

‘Credo che con Paratici arriveranno altri elementi’

“Joseph Commisso nuovo presidente della Fiorentina? Spero abbia imparato dal padre e da Joe Barone. Per certe aziende occorre gente che non venga da altri discorsi, perché il calcio è totalmente diverso. Spero che abbia capito cosa vuol dire lavorare in un'azienda umana, dove il prodotto è il calciatore. Secondo me c'è un cambio di nome ma l'idea sarà la stessa di adesso, con l'opzione di avere un Paratici che mastica di calcio. Con lui credo arriveranno altri 2-3 elementi e cercheranno di costruire qualcosa di più stabile".