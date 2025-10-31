Il cantiere del Franchi deve allargarsi, ma gli ambulanti non ci stanno: "Decine di famiglie perderebbero il lavoro. Noi non ci spostiamo"

Ancora polemiche sul fronte Franchi. Il cantiere per i lavori allo stadio della Fiorentina ha bisogno di spazio per allargare il raggio di manovra delle imprese che dovranno montare le nuove gradinate in Fiesole. Gli ambulanti del luogo però non ci stanno e, come riporta La Nazione, annunciano di non avere intenzione di spostarsi.

La protesta degli ambulanti

Lo fanno attraverso le parole di Alessio Pestelli, rappresentante di Assidea, l'associazione sindacale che tutela gli operatori di mercato su area pubblica. “Capisco che i lavori allo stadio siano di grande interesse pubblico - ha detto - ma i ritardi non sono colpa nostra. Serve sensibilità verso chi ogni giorno si alza alle 5 del mattino, non si tratta di chiudere un giardino per qualche giorno ma di togliere lavoro a decine e decine di famiglie”.

Nessuno spostamento

Rispedita al mittente l'ipotesi di un trasferimento in piazza Berlinguer: “Con questa location - ha detto Pestelli - perderemmo un sacco di clienti. C'è uno spazio vuoto dietro la Maratona che potrebbe essere utilizzato, rimanendo nella stessa zona. Non voglio pensare di dover arrivare a qualche forma di protesta e sono certo del massimo impegno da parte dell'assessore per trovare una soluzione che non porti ad alcuno spostamento”.