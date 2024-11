Benedetto Ferrara: "Firenze si merita queste emozioni, sono partite che gasano. Un'eventuale sconfitta non rovinerebbe niente"

Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno Benedetto Ferrara, commentando la partita di domani ed il momento dei viola in avvicinamento al big match.

“Partita difficile, ma Firenze merita di vivere queste emozioni”

“La partita è chiaramente difficile, una sfida al vertice tra due squadre, una abituata ad essere lassù ed una trasportata dall'entusiasmo, ma non credo che la Fiorentina viva l'ansia da prestazione. Mi fanno più paura le partite che vinci 1-0, come Torino o Genoa, è lì che la Fiorentina ha più difficoltà: anche contro il Como, dopo la sosta, c'era il rischio di compiacersi e invece sono ripartiti al massimo, viaggiando spediti. Firenze merita questa partita, contro una squadra costruita per competere ad alti livelli: sono partite che gasano. I viola hanno un grande portiere e un grande attaccante, si giocherà le sue carte a viso aperto”

“Una sconfitta non compromette niente, la squadra è in crescita”

“L'Inter non credo sia già nella posizione di scegliere se mettere le uova nel paniere del campionato o della Champions: comunque, non possono permettersi di perdere. Noi d'altro canto non ci disperiamo per un'eventuale sconfitta, i giocatori stanno crescendo e la coppa fa crescere anche le riserve, come dimostra il buon momento di Parisi. La realtà Fiorentina è fantastica, la squadra è carica, speriamo ci facciano godere”