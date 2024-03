Bocci: "Impossibile che la Fiorentina le vinca tutte, ma servirà una conferma. Gonzalez resta per distacco il migliore"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Impossibile che tu vinca le dodici partite rimanenti in campionato, però serve una conferma da parte della Fiorentina. Sarà più facile se i migliori staranno bene. Gonzalez? Contro la Lazio si è comunque meritato una sufficienza nonostante l'errore su rigore. Rimane per distacco il miglior giocatore della rosa, ha contribuito in modo importante lunedì”.

“Attenzione alle loro ripartenze”

Sul Torino: “Domani si gioca tutto, se perde è praticamente fuori da ogni discorso per l'Europa. Sarà dura per la Fiorentina, soprattutto se non ci sarà la giusta concentrazione. Mi aspetto una partita fisica, con il Toro pronto a ripartire. La Viola dovrà stare molto attenta”.