Tappa fondamentale per il percorso di crescita di Fabiano Parisi, nuovo terzino della Fiorentina, è stata Avellino, squadra in cui il giocatore ha esordito tra i professionisti. Per parlare del suo passaggio in viola, il dt degli irpini Giorgio Perinetti è intervenuto a PianetaSerieB:

“Posso dire che per quanto riguarda Parisi, siamo contenti che sia arrivato in Serie A e alla Fiorentina. Il pagamento della società viola sarà dilazionato in tre anni. Ma per quanto sia una somma considerevole, è sempre una goccia nel mare di quello che ha investito D’Agostino per l’Avellino in questi anni".

Il 10% della cifra versata dalla Fiorentina per il suo acquisto, infatti, andrà nelle casse dell'Avellino, che aveva la percentuale sulla sua rivendita.