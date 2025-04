Sono diventate sue anche le notti europee e non poteva essere altrimenti dopo l'andata degli ottavi con il Panathinaikos: David De Gea si è preso la scena su tutto il fronte (e lo farà anche nella prossima stagione). Un portiere che logora chi non ce l'ha, secondo il Corriere Fiorentino. Come ad esempio il Manchester United che due anni fa decise di non rinnovargli il contratto, lasciandolo libero. E giovedì sera c'era un filo conduttore che univa Celje con Lione, dove erano impegnati i Red Devils: nel recupero delle due gare infatti, De Gea ha salvato la Fiorentina su Edmilson mentre Onana, il suo successore, ha condannato il Man Utd con l'errore sul 2-2 di Cherki.

Alla Fiorentina ora non resta che completare l'opera al Franchi e mentre i tifosi inglesi si continuano a mangiare le mani, De Gea potrà raggiungere quota 100 nelle coppe europee proprio nella sua Spagna, se anche il Betis farà il suo dovere: l'eventuale semifinale d'andata sarebbe prevista infatti a Siviglia.