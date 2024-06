Icardi? Potrebbe essere meno compicato prendere lui che Retegui, perché...

Mauro Icardi? Per la Fiorentina potrebbe addirittura essere meno complicato trattare l'argentino con il Galatasaray piuttosto che Mateo Retegui col Genoa.

Situazione paradossale

La situazione è per certi versi paradossale e la riassume stamani La Nazione: il club turco può davvero vendere il giocatore per 18-20 milioni di euro, contro i 30 richiesti da quello rossoblu per il proprio centravanti.

Problema ingaggio

Il problema semmai nel caso di Icardi è l'ingaggio, perché quello che prende in Turchia e fuori dai parametri attuali della Fiorentina. Servirebbe, nel caso, una trattativa per fare scendere le pretese economiche a livelli più ‘normali’ almeno da queste parti.