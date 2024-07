L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, ripartendo dall'acquisto di Colpani e dalla questione Gonzalez: “Sono molto contento del nuovo arrivo, ma nonostante ciò non riesco a vedere una Fiorentina senza Nico Gonzalez. Serve, è quel giocatore che può sempre trovare la cosa giusta da fare”.

“Non sono preoccupato, ma…”

Sul centrocampo: “Preoccupato? No, temo soltanto che gli altri club possano approfittarsi in lungo andare di questa necessità della Fiorentina, magari lievita il prezzo per qualche obiettivo. Per ipotesi come Tessmann o McKennie, sarà il campo a parlare. Non sono giocatori che ti fanno vincere le partite, però sono interessanti”.