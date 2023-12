L'emergenza è finita: Il ritorno sulla fascia amica

L'emergenza è finita sulla fascia destra e Fabiano Parisi può brindare per questa notizia.

Il sacrificato

Il ‘sacrificato’ sull'altare della patria per un mese circa è stato lui: costretto ad andare a destra per tappare la falla che si era creata per le contemporanee assenze di Dodo e Kayode, suo malgrado, ha infilato un filotto di errori che ora però deve mettersi alle spalle.

La fascia amica

Sulla fascia amica, quella sinistra, l'ex Empoli può tornare a far vedere il suo vero valore, a cominciare da stasera, perché sembra proprio che debba essere lui ad occupare quella zona del campo, con Biraghi in panchina.