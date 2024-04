Jovic-Milan, il futuro insieme è possibile? Intanto l'ex viola salterà la Juventus

L'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, nella sua seconda avventura italiana, al Milan, sta tentando la conferma nella rosa rossonera. Dopo una buona prima parte di stagione con tanti gol da subentrato, ultimamente sta avendo a trovare spazio.

Un rebus per il futuro

Il futuro di Jovic non è mai stato così in bilico, così come quello del suo attuale allenatore, Stefano Pioli, destinato a lasciare il Milan. Intanto, il serbo salterà la gara contro la Juventus: secondo quanto riportato da Sky, si tratta di un affaticamento muscolare.