Si è appena conclusa la partita delle 20:45 di questa domenica di Serie A TIM.

Bellissima partita al ‘Diego Armando Maradona’: Napoli-Milan termina 2-2. Le due squadre si dividono le due frazioni di gioco. Il primo tempo è decisamente a tinte rossonere, con la doppietta di Giroud e una prestazione estremamente convincente dei ragazzi di Pioli.

Nella ripresa il Napoli rialza la testa: Politano e Raspadori sono i marcatori e protagonisti del pareggio. L'ultimo quarto d'ora regala emozioni, nel recupero c'è una grande chance per entrambe le squadre, ma finisce in parità.

Rudi Garcia guadagna un punto sulla Fiorentina, in attesa della gara di domani contro la Lazio. Il Milan manca il sorpasso sulla Juventus.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 25, Juventus 23, Milan 22, Napoli 18, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Monza 13, Torino 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.