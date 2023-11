La Fiorentina ci prova per il Castellani come stadio provvisorio: possibile incontro a inizio dicembre con il Comune?

Come scrive la Gazzetta dello Sport sul proprio sito, la Fiorentina è ancora alla ricerca di una soluzione per uno stadio che la possa ospitare durante i lavori al Franchi che inizieranno il prossimo gennaio e renderanno inagibile la struttura per tutta la successiva stagione e gran parte di quella 2025/26. Per questo, il club gigliato sta continuando a dialogare con l’amministrazione comunale di Empoli per capire bene la situazione Castellani, se può essere o meno un'opportunità.

Un incontro tra le parti, si legge, è possibile nei primi giorni di dicembre e dopo questo sarà veramente chiaro se la strada è completamente chiusa o se ci sono margini per un cambio, di idea o strategia, magari ragionando sui limiti di capienza anche per facilitare la viabilità di una piccola città. Se la Fiorentina fosse poi impegnata in competizioni europee, è chiaro che andrebbe trovato un altro stadio, fuori Regione, per le sfide internazionali ma a quel punto i tifosi dovrebbero spostarsi solo per questi eventi e non per le partite di Serie A. Una soluzione, quella del Castellani, che al momento rimane molto meno complicata di un Padovani che, dopo i lavori da 10 milioni, avrebbe bisogno di altri 4,5 milioni per l'ampliamento necessario.