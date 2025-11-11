Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha fatto un'analisi della situazione in cui si trova in questo momento la Fiorentina.

Attributi e 'parentele'

E questo a cominciare da alcuni calciatori: “Nicolussi Caviglia deve tirare fuori più attributi, deve incidere di più. Giocare a Sant’Elena (Venezia ndr) è una cosa, farlo al Franchi, ancorché diroccato è un’altra. Dodo sembra il cugino di terzo grado di quello che abbiamo visto l’anno scorso. Ce n’è di lavoro da fare per Vanoli”.

“Se qualcuno al Viola Park…”

Poi ha aggiunto: “Se qualcuno al Viola Park pensa di salvarsi perché siamo la Fiorentina, la squadra va in Serie B. Se invece allenatore e dirigenti pensano di allenare la squadra, che è meritatamente ultima in classifica, allora cambia molto la situazione”.